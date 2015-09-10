أمن مطروح يضبط طبنجة و3 بنادق خرطوش بحوزة شخصين فى مدينتى الحمام وبرانى

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، بمدينتى الحمام بالساحل الشمالى وسيدى برانى غرب مرسى مطروح، من ضبط طبنجة و3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات بحوزة شخصين، بدون ترخيص.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام عن قيام "مجدى م . أ . ف" 36 سنة عاطل، مقيم قرية العُمًّيِد بالحمام وله محل إقامة آخر فى بنى حسين أسيوط، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ويتخذ من مسكنه مكان لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه بمسكنه حائزاً ومحرزاً 2 بندقية خرطوش عيار 12 و 16 طلقة من ذات العيار و1 طبنجة عيار 8.5 مطموسة الأرقام .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة .

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة لهم، أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط بندقية خرطوش، عيار 12 بروحين ماركة براون، كانت بحوزة أحد الأشخاص، تخلى عنها وفر هارباً مستقل سيارة بدون لوحات معدنية عند مشاهدته للقوات

بالكشف عن السلاح المضبوط، تبين أنه مرخص للمدعو "عزوز ص . ع . يط وصادر من قسم برانى بغرض الدفاع .

جارِ استدعاء المرخص له السلاح المضبوط وتم التحفظ على السلاح المضبوط تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة .