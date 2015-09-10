وليد صلاح الدين: روما أراد رمضان صبحي قبل صلاح.. واللاعب سيغادر الأهلي

أكد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي أن رمضان صبحي كان الخيار الأول لنادي روما الإيطالي قبل التعاقد مع محمد صلاح.

وشدد وليد على أن رمضان سيغادر الأهلي من أجل الاحتراف يوما ما لأنه مازال صغيرا.

وسعى وصيف إيطاليا للتعاقد مع الدولي المصري صاحب الـ18 عاما إلا أن الصفقة لم تكتمل قبل أن ينضم له صلاح معارا من تشيلسي.

وقال وليد لقناة (LTC):"أنا أعمل لمصلحة الأهلي أولا ثم مصلحة اللاعب، هكذا هي كرة القدم الآن".

وأضاف "نادي روما أراد التعاقد مع رمضان صبحي قبل محمد صلاح".

وأردف "جاءنا عرض رسمي قيمته 3 مليون يورو إضافة إلى 20% من إعادة بيع اللاعب ومباراة مع الأهلي يخصص عائدها بالكامل لنا".

وأتم "رمضان سيحترف سيحترف فمازال سنه صغيرا".

شاهد تصريحات وليد صلاح الدين.