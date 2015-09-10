المنتخب لـ في الجول: لهذا السبب لم يمرر صلاح وباسم لبعضهما كثيرا أمام تشاد

وضح أسامة نبيه ال مدرب العام لمنتخب مصر لماذا لم يمرر محمد صلاح وباسم مرسي لبعضهما كثيرا في فوز الفريق بخماسية مقابل هدف على تشاد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وسحق الفراعنة مضيفهم بخماسية سجل منها هداف نادي الزمالك 3 أهداف فيما أحرز نجم روما الإيطالي هدفا وحيدا.

وأظهرت الإحصائيات قلة عدد التمريرات بين باسم وصلاح، فلقد مرر كل منهما للأخر مرة واحدة فقط طوال الـ90 دقيقة.

وسأل FilGoal.com المدرب العام للفراعنة عن السبب وراء قلة التعاون في أرضية الملعب بين باسم وصلاح.

فأجاب نبيه قائلا:"هذا أمر طبيعي لأن كلاهما كان يلعب كمهاجم صريح في المباراة".

ووفقا لهذا، فإن المدير الفني هيكتور كوبر أشرك صلاح في مركز رأس الحربة وليس كصانع ألعاب خلف باسم مرسي مع تواجد رمضان صبحي بالجهة اليمنى ومحمود كهربا بالجهة اليسرى.

والتزم بهذا المدرب الأرجنتيني بخطته (4-2-2-2) التي واجه بها تنزانيا في المواجهة الرسمية الأولى له مع الفراعنة والتي حسمها بنتيجة 3-0.