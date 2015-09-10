أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المنتخب لـ في الجول: لهذا السبب لم يمرر صلاح وباسم لبعضهما كثيرا أمام تشاد

Google+ Print
المنتخب لـ في الجول: لهذا السبب لم يمرر صلاح وباسم لبعضهما كثيرا أمام تشاد المنتخب لـ في الجول: لهذا السبب لم يمرر صلاح وباسم لبعضهما كثيرا أمام تشاد

وضح أسامة نبيه ال مدرب العام لمنتخب لماذا لم يمرر محمد صلاح وباسم مرسي لبعضهما كثيرا في فوز الفريق بخماسية مقابل هدف على تشاد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وسحق الفراعنة مضيفهم بخماسية سجل منها هداف نادي الزمالك 3 أهداف فيما أحرز نجم روما الإيطالي هدفا وحيدا.

وأظهرت الإحصائيات قلة عدد التمريرات بين باسم وصلاح، فلقد مرر كل منهما للأخر مرة واحدة فقط طوال الـ90 دقيقة.

وسأل FilGoal.com المدرب العام للفراعنة عن السبب وراء قلة التعاون في أرضية الملعب بين باسم وصلاح.

فأجاب نبيه قائلا:"هذا أمر طبيعي لأن كلاهما كان يلعب كمهاجم صريح في المباراة".

ووفقا لهذا، فإن المدير الفني هيكتور كوبر أشرك صلاح في مركز رأس الحربة وليس كصانع ألعاب خلف باسم مرسي مع تواجد رمضان صبحي بالجهة اليمنى ومحمود كهربا بالجهة اليسرى.

والتزم بهذا المدرب الأرجنتيني بخطته (4-2-2-2) التي واجه بها تنزانيا في المواجهة الرسمية الأولى له مع الفراعنة والتي حسمها بنتيجة 3-0.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر