مقتل سودانيين فى هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور

اعلنت الامم المتحدة الخميس ان مسلحين اطلقوا النار وقتلوا موظفين سودانيين حكوميين اثنين وسرقوا سيارة كانت تحمل مسؤولين من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بولاية غرب دارفور فى الاقليم المضطرب.

وقال مكتب الامم المتحدة للشؤن الانسانية بالسودان (اوشا) فى بيان صحفى "نصب مسلحون مجهولون كمينا لسيارة وقتلوا السائق ورجل امن" الثلاثاء على بعد 40 كيلومترا من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

واضاف البيان ان "اصيب مسؤلان من وزارة الصحة بالولاية باصابات طفيفة واخذ المسلحون السيارة واختفوا".

وكان الفريق يتحقق اذا كان طفيلى "الدودة الغينية" التى هى محور حملة عالمية للقضاء عليها منذ ثلاثة عقود مازال منتشرا فى السودان .

وقالت نعيمه القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى السودان "منظمة الصحة العالمية تستنكر الهجوم على عمالها الصحيين والزملاء من المجال الصحى الحكومى والتى هى جزء من محورى من الاعمال الانسانية".

اندلع النزاع فى دارفور عندما انتفض مسلحون من قبائل افريقية ضد حكومة الخرطوم التى يسيطر عليها العرب فى عام 2003 بدعوى التهميش الاقتصادى والسياسي.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير فى عام 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب فى دارفور.

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