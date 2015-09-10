استشهاد جندى سعودى بقذائف من الأراضى اليمنية

أعلنت الداخلية السعودية ، استشهاد جندى في إطلاق نار من مواقع جبلية داخل الأراضي اليمنية على مركز لحرس الحدود بمنطقة جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الخميس.

وتعرضت إحدى مراكز حرس الحدود بقطاع الطوال بمنطقة جازان لإطلاق نار كثيف من مواقع جبلية داخل الأراضي اليمنية مما اقتضى التعامل مع مصادر إطلاق النيران بالمثل بمساندة من القوات البرية وحتى تمت السيطرة على الوضع.

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