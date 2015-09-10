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مفوض عام الأونروا: الأزمة المالية لم تنته ولا تهديد لرواتب موظفينا

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مفوض عام الأونروا: الأزمة المالية لم تنته ولا تهديد لرواتب موظفينا مفوض عام الأونروا: الأزمة المالية لم تنته ولا تهديد لرواتب موظفينا
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول إن أزمة الوكالة المالية ما زالت مستمرة ولم تنته بعد سواء فى قطاع التعليم أو فى قطاعات أخرى.

وأضاف كرينبول، خلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر "أونروا" بغزة اليوم الخميس، أن العجز المالى لدى "أونروا" قدر فى المرحلة السابقة بـ101 مليون دولار، حصلت الوكالة على 81 مليون منها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى لتوفير المبلغ المتبقى من الدول المانحة.

وأوضح أن وكالة غوث تسعى لإيجاد حلول، لا أن يطرحوا مشاكل؛ متابعا "ما نسعى إليه هو إعادة نحو نصف مليون طالب إلى صفوف الدراسة داخل القطاع، وبالأمس كان هناك اتفاق على أن متوسط عدد الطلاب فى الفصل الدراسى الواحد لن يزيد عن 5ر39 طالب".

وشدد على أن موظفى الوكالة سيتقاضون رواتبهم حتى نهاية العام حيث تم سد العجز المالى ، لافتا إلى أن الخطر الحقيقى على الموظفين ليس فى رواتبهم، بل فى الأزمات التى تتعرض لها "أونروا" من حين لآخر.

وقال كرينبول إن "الأونروا" وتفويضها ليسا للبيع ولن نسمح بأى تغيير به وسنعمل جاهدين من أجل المحافظة عليه.
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مصر 365