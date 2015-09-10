ساعة تيفاني الجديدة تحظى باختبار مسبق في معرض جنيف للساعات

أعلن معرض جائزة جنيف الكبرى للساعات الفخمة 2015 أن الاختيار وقع على ساعة "Tiffany CT60® Annual Calendar Limited Edition" من تيفاني ضمن فئة ساعات التقويم. ويعد معرض جائزة جنيف الكبرى للساعات الفخمة من أبرز المنافسات ذات الشهرة العالمية بين الساعات، حيث تتبارى ماركات الساعات من جميع أنحاء العالم على نيل أعلى مراتب التكريم.

وقد اختيرت ساعة "Tiffany CT60® Annual Calendar Limited Edition" من تيفاني في الجولة الأولى من التصويت من قبل لجنة تحكيم تضم أكثر من 20 خبيراً، بما فيهم صانعو ساعات وخبراء مجوهرات ومؤرخون ونقاد. وسيتم الإعلان عن الفائز النهائي في كل من الفئات الـ12 في المسابقة، وكذلك الفائز بجائزة "العقرب الذهبي" في مسابقة معرض جائزة جنيف الكبرى للساعات الفخمة 2015، أهم الجوائز المرموقة على الإطلاق في عالم صناعة الساعات، ضمن حفل فاخر يقام على مسرح جنيف الكبير في 29 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل.

تحمل ساعة "Tiffany CT60® Annual Calendar" اسم مؤسس الدار تشارلز تيفاني. وقد صنعت هذه الساعة يدوياً وفق تقاليد التفوق التي أرساها السيد تيفاني مع افتتاح متجره في مدينة نيويورك، في العام 1837. فسمعة هذا الرجل باعتباره ضابط إيقاع هذه المدينة التي تضجّ بالحيوية، والمشهور باسم "دقيقة نيويورك"، تتجلّى في الساعات ذاتية الملء، وآليات الحركة الميكانيكية المزدوجة ذات الطراز السويسري، مع تشطيبات Côtes de Genève، وColimaçon وPerlage. تتوضّع آلية الحركة ضمن حاوية بارتفاع 40 ملم، مصنوعة من ذهب وردي عيار 18 قيراط. التشطيبات ذات اللون الأبيض بتأثير نور أشعة الشمس، مع الأرقام الذهبية الناعمة، تضفي على الساعة لمسة ذكورية صقيلة مميزة. وقد تمت صناعة هذه التحفة الفنية ضمن إصدارة محدودة متسلسلة تتكون من 60 قطعة. تأخذ كل قطعة رقماً مميزاً خاصاً، يوجد على حاوية الساعة.

وجدير بالذكر أن ساعة تيفاني "Tiffany CT60® Annual Calendar Limited Edition" بإصدارتها المحدودة ستشارك، إلى جانب ساعات أخرى اختيرت سلفاً، في معرض جوّال يتضمن جدوله زيارة هونغ كونغ (متحف ليانغ يي، 2-3 أكتوبر)، وسيول (مكتبة هيونداي الموسيقية، أكتوبر 6- 8)، ودبي (أسبوع دبي للساعات- مركز دبي المالي العالمي، 18-22 أكتوبر)، وجنيف (سيتي دو تان، من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر).

منذ انطلاقتها في ربيع 2015، فإنّ نجاح وتألّق ساعة "Tiffany CT60® Annual Calendar Limited Edition" من تيفاني بإصدارتها المحدودة، فاق كلّ التوقّعات. ففي احتفال بافتتاح "تيفاني آند كو." في جنيف 2015، بادر الصائغ والساعاتي إلى ابتكار إصدارة محدودة من ساعة "Tiffany CT60® Annual Calendar Limited Edition" مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، تتميز بخلفية للحاوية منقوش عليها رسم منشأة ساعات تيفاني التي افتتحت في "بلاس كورنافان" في جنيف في العام 1874. وسيشهد خريف 2015 إطلاق ساعتين جديديتين من سلسلة "Tiffany CT60® Annual Calendar"، مصنوعتين من الذهب الأبيض، مع أرضيّة مينا باللون الأسود أو الرمادي، ضمن طبعات محدودة من 60 ساعة فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن ساعة "Tiffany CT60® Annual Calendar" الجديدة المصنوعة من الذهب الوردي، وبأرضية مينا باللون الأسود، ستُطرح لأول مرة بحلول نهاية العام.