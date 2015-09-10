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10 موديلات لا تغيّبيها عن خزانتك هذا الموسم!

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10 موديلات لا تغيّبيها عن خزانتك هذا الموسم! 10 موديلات لا تغيّبيها عن خزانتك هذا الموسم!

الخميس 10-09-2015 14:22

إذا كنت قد بدأت تحضير خزانتك لاستقبال فصل الخريف، عليك بالتعرف بداية إلى أهم موديلات الازياء صيحات الموضة لتستندي إليها عند التسوق، ولتحصلي بالنتيجة على إطلالات خريفية رائعة وأنيقة. ولكي نسهل عليك المهمة، قمنا بجمع أهم 10 صيحات مباشرة من منصات عروض موسم خريف وشتاء 2015-2016،اطلعي عليها واختاري ما يناسبك:
1- صيحة الأخضر العسكري: اللون الأكثر رواجاً لهذا الموسم، اعتمديه لإطلالة كاملة، كما رأينا لدى "إيلي صعب" Elie Saab.
2- صيحة الرقع: مستوحاة من السبعينيات، ونصيحة أن تختاري منها الألوان الخريفية الهادئة، كما لدى "إيترو " Etro.
3- صيحة المونوكروم: وتجمع بين اللونين الأسود والأبيض ، وهذا الموسم جاءت على هيئة أشكال هندسية فنية كما رأينا لدى "ايميليو بوتشي" Emilio Pucci
4- صيحة الستايل القوطي: صيحة دراماتيكية، مثالية لعاشقات اللون الأسود والأسلوب الرومانسي المرتبط بالقرون الوسطى، رأيناها لدى "جيفنشي" Givenchy.


5- صيحة ألوان الباستيل: على ما يبدو هذه الألوان لا ترغب في أن تغادر الموضة، اعتمديها لإطلالة شتوية ناعمة كما رأينا لدى Dolce&Gabbana.
6- صيحة نقشة النمر: رائجة جداً، وخاصة على المعاطف. انتقي منها النقشات الناعمة كما لاحظنا لدى "ماكس مارا" Max Mara.
7- صيحة الترتر: من منا لاتعشق الأقمشة البرّاقة! اختاري هذا الموسم فستاناً طويلاً باللون الذهبي الدافئ كما رأيناها لدى Ralph Lauren.
8- صيحة الفرو الأبيض: مزيج رائع يوحي بالأناقة والدفء، وخاصة على المعاطف كما رأيناه لدى "لويس فويتون" Louis Vuitton.
9- صيحة المخمل: القماش المخملي هو الأكثر فخامة ورقي، اختاري هذا الموسم أي قطعة من الملابس اليومية أو الرسمية، كما رأيناه لدى "رالف لورين" Ralph Lauren.
10- صيحة المعاطف ذات صفي الأزرار: مستوحاة من معاطف الجيش، مع صفين من الأزرار الذهبية، رأيناها لدى "مايكل كورس" Michael Kors.

بعد أن تعرفت إلى أهم خطوط الموضة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 اختاري منها أجمل القطع، لتغني بها خزانة شتوية أنيقة.

 

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