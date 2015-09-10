هل خسرت اليسا لقب النجمة العربية الأكثر أناقة؟

من المعروف عن النجمة إليسا اختياراتها المميزة في الموضة وإطلالاتها الأنيقة. وعلى مدى سنوات، تصدرت الفنانة اللبنانية قائمة أكثر النجمات العربيات أناقة. لكن الوضع تغيّر اليوم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ النجمات بدأن يولين اهتماماً خاصّاً بأنفسهن وأناقتهن، من أجل التباهي بإطلالاتهنّ على الانستقرام والتويتر والفيسبوك، حيث أصبحت المنافسة شديدة جداً ومحتدمة بين النجمات. فهل خسرت إليسا لقب النجمة العربية الأكثر أناقة؟

ربما لم تخسره بشكل تامّ، لكننا لاحظنا تراجعاً ملحوظاً في أناقتها واختيارتها، خصوصاً في الموسم الماضي من برنامج The X Factor، وفي حفلاتها مؤخّراً. ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى كون اختياراتها في الموضة أصبحت أكثر تطرّفاً وجرأة، ثمّ أقلّ أناقة. وقد شاهدناها في أكثر من إطلالة، جعلتها تبدو أكثر سمنة ممّا هي عليه في الواقع، أو لم تساعدها في جعل قوامها يبدو متناسقاً وجميلاً.

بالإضافة إلى ما تقدّم، ثمّة بعض التكرار في الإطلالة، بسبب اعتماد نفس النوع من القِطع. فقد ركّزت مؤخّراً على الـ جمب سوت الأسود وارتدت أكثر من تصميم مشابه منه، كما بالغت في التزيّن بـ اكسسوارات الرأس للمناسبات كافة.

جمعنا اليوم بعض إطلالات إليسا القديمة والحديثة، فشاهديها، وأخبرينا إن كانت تستحق أن تخسر لقب النجمة العربية الأكثر أناقة!

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