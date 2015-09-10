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ملابس رياضية من مجموعات الشتاء للرجل العصري

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ملابس رياضية من مجموعات الشتاء للرجل العصري ملابس رياضية من مجموعات الشتاء للرجل العصري

الخميس 10-09-2015 17:38

بات الرجال والشباب في زمننا الحالي يبحثون عن الملابس ذات الطابع المريح والعملي، بسبب بقاء الواحد منهم مُعظم وقته خارج المنزل، حيث يتنقل من مشوار لآخر ومن عمل لآخر. وعلى ما يبدو، فإنّ مصممّي الأزياء ودورها قد لاحظوا هذا الموضوع، فقدّموا للرجل العصري أجمل التصاميم ذات الطابع الرياضي، التي تجمع بين الراحة والأناقة في مجموعات خريف وشتاء 2015-2016.
رأينا الكثير من الأقمشة القطنية أو الجينز أو حتى الأقمشة المُضادة للمياه "Waterproof" وقد استُخدمت في التصاميم. أما القصّات فقد استوحيت من مُختلف أنواع الرياضة كالجري، وركوب الخيل، والسباحة، والملاكمة وغيرها. لذلك رأينا لابتكارات تتجلّى في السترات ذات الطابع الرياضي، والبنطلونات القطنية الفضفاضة، وفي الاكسسوارت التي شملت القُبّعات، والحقائب الكبيرة التي تتّسع لمُختلف احتياجات النهار، وطبعاً الأحذية الرياضية ذات الطابع الفاخر والتصميم المُبتكر.
ومن دور الأزياء التي قدّمت هذه الصيحة بطريقة رائعة: "كوتش" Coach، و"امبوريو أرماني" Emporio Armani، و"رالف لورين" Ralph Lauren، و"فيرساتشي" Versace، و"كالفين كلاين" Calvin Klein وغيرها.
بإمكانك اعتماد اللوك الرياضي لإطلالة كاملة، ويفضّل أن تكون للمشاوير الصباحية، أو نسّقي قطعة من هذه الصيحة كسترة أو حذاء مع ملابس أنيقة لإطلالة عصرية مُبتكرة.
شاهدي ما قدّمته دور الأزياء من ملابس رياضية لموسم خريف وشتاء 2015-2016، واختاري منه ما يعجبك ويناسب أسلوبك.

 

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