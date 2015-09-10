تريزيجيه: فخور بانضمامي لأندرلخت.. وأسعى للفوز بالدوري

أبدى محمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكي والمعار إليه من الأهلي عن أسفه الشديد لتأخر وصوله إلى ناديه الجديد بسبب مشاكل التأشيرة مشيرا إلى أنه يطمح في الفوز بالدوري.

وكان تريزيجيه قد وصل بلجيكا أمس الأربعاء من أجل الانضمام لأندرلخت أخيرا بعد تأخر سفره لعدم حصوله على التأشيرة.

وقال تريزيجيه بعد وصوله لقناة HLN البلجيكية "أمر مؤسف أنني اضطررت لتأجيل السفر أكثر من مرة، خاصة وأن بطولة الدوري قد بدأت هنا".

وأضاف "لكن هذا الأمر لم يكن بيدي، وأنا سعيد أنني أخيرا هنا في بلجيكا وفخور بأنني سألعب أخيرا لأندرلخت".

وأردف "أمل في الحصول على لقب الدوري هنا".