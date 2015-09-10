الصقر: تريزيجيه سيكون أفضل مني مع أندرلخت.. وقد يغضب الجمهور

يرى أحمد حسن المدير الفني لبتروجيت وقائد منتخب مصر الأسبق أن محمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت الجديد ربما يقدم مستويات أفضل من التي قدمها الصقر مع الفريق البلجيكي.

ولعب أحمد حسن بقميص أندرلخت لمدة موسمين ناجحين فاز خلالهم بالبطولات المحلية الثلاث كما قدم مستويات طيبة.

وقال حسن لصحيفة نيوزبلاد البلجيكية "تريزيجيه لديه كل الإمكانيات لينجح مع أندرلخت، هو مفتاح لعب مثلما كنت أنا ومبارك بوصوفة.. بل ربما هو أفضل مني".

وأضاف "ربما تغضب الجماهير عليه بسبب طريقة لعبه، لكن بمجرد أن يلعب بلا أي ضغوطات سيتفوق على نفسه".

وانتقل تريزيجيه من صفوف الأهلي إلى أندرلخت لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للفريق البلجيكي في نهاية الإعارة.