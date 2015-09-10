ننشر شهادة تخرج أحمد عز بتقدير مقبول فى أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية

تقدم محمد حمودة محامى رجل الأعمال أحمد عز، صباح اليوم الخميس، بأوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز فى الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العامة للانتخابات، بمحكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية، بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة، والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة.

ومن بين أوراق ترشح عز، شهادة تخرجه من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1982 بتقدير عام مقبول.

وتسلمت اللجنة أوراق أحمد عز ومنحته رمز السفينة، بعد تقدم محاميه بأوراق ترشحه لمجلس النواب المقبل عن دائرة السادات فى محافظة المنوفية.

لجنة الانتخابات بالمنوفية تتسلم أوراق ترشح أحمد عز وتمنحه رمز السفينة.. محاميه يسلم الأوراق بحساب فى البريد لتفادى التحفظ على أمواله بالبنوك.. ويؤكد: حكم استبعاد موكلى خاص بالترشح فى فبراير الماضى فقط

>