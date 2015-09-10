توقيع اتفاق غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية والتنفيذ 17 أكتوبر

قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة وقعت أمس الأربعاء، اتفاقية لغسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية مع كل من غرفة المصنعين ورابطة الموزعين ومصنعى شركات التول لدى الغرفة التجارية.

وأضاف نقيب الصيادلة فى بيان صحفى أن الاتفاقية تنهى الأزمة التى كانت تهدد الأمان الصحى للمريض المصرى، وكذلك اقتصاديات الصيدليات التى تعانى من تلك الأزمة منذ سنوات طويلة.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن هذا الإنجاز كان أحد أهم أولويات برنامجه الانتخابى، وتقدم بالشكر لأعضاء النقابة الذين شاركوا فى صياغة الاتفاقية وإنجازها.

وقال الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات إن هذا الاتفاق تم نتاج عمل شاق من حوالى ستة أشهر وقد كلله الله بالنجاح، لافتاً إلى أن النقابة ستقوم بشرح خطوات التنفيذ للاتفاقية لجميع الصيادلة فور إنهائه.

وأكد الدكتور أشرف مكاوى مقرر لجنة الصيدليات والمتحدث الإعلامى باسم النقابة أنه سيتم الإعداد لمؤتمر صحفى يوم 4 أكتوبرالمقبل، بحضور أعضاء اللجنة المشرفة على الاتفاقية ومندوبين عن كل الموقعين والنقيب العام للصيادلة لشرح آليات التنفيذ الفعلى والإجابة على كافة أسئلة الصيادلة.

وأضاف أنه سيتم يوم 17 أكتوبر بدء تنفيذ الاتفاقية وستمتد لستة أشهر ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده لستة أشهر أخرى.

وأوضح مكاوى أن الاتفاقية تضمنت أن تتسلم شركات توزيع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلاقيد أوشرط، وتقوم بفحصها خلال 4 شهورو تعويض الصيادلة خلال عشرة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.

وأشار مقرر لجنة الصيدليات إلى أن موقع النقابة الرسمى سينشر كافة تفاصيل الاتفاقية، كما سيتم الإجابة على كافة أسئلة الصيادلة.

وأثنى الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة على الحضور وتفهمهم لحجم الكارثة التى يمر بها الدواء وتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن النقابة ستقدم لهم كل عون لإتمام الاتفاقية.

وشدد على أن تلك الاتفاقية خطوة رائعة للقضاء على ظاهرة غش الدواء ومافيا تدوير الأدوية منتهية الصلاحية لتحقيق الهدف الأساسى، وهو توفير دواء آمن وفعال للمريض المصرى.

حضر توقيع الاتفاقية من نقابة الصيادلة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، ووكيل النقابة د.مصطفى الوكيل، ود.محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات، ود.أشرف مكاوى مقرر لجنة الصيدليات، وأعضاء المجلس د.منى المهدى، ود.جورج عطا الله د.حسن إبراهيم.

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