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من غير دكتور.. بيض أسنانك بالفراولة والتفاح والخضار الورقى

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من غير دكتور.. بيض أسنانك بالفراولة والتفاح والخضار الورقى من غير دكتور.. بيض أسنانك بالفراولة والتفاح والخضار الورقى
بياض الأسنان الناصع، هذا البياض السينيمائى الذى يسعى له البعض، يختفى بسبب بعض الأطعمة التى نتناولها يوميا، ويسهل الحصول عليها من خلال أطعمة أخرى، فبعيدا عن وسائل التبييض الحديثة بالليزر، أو بمعجون التبييض، تصبح بعض الطرق الطبيعية والأطعمة الصحية سببا فى بياض الأسنان، والتخلص من أسباب إصفرارها.
>وفى هذا الشأن حدثنا الدكتور محمد فوزى أخصائى طب الفم والأسنان، موضحا أنه بعيدا عن جلسات التبييض التى يجريها البعض حاليا للحصول على ابتسامة بيضاء مشرقة، فيمكن لمن لا يرغب فى تبييض أسنانه بهذه الطريقة، أن يركز اهتمامه بتناول الأطعمة التى تساعد على تفتيح الأسنان ولا تخلف عليها طبقات داكنة وصفراء، ومن أفضل المفارقات، أن الطعام الصحى المفيد للجسم والخالى من هو ذاته الطعام الذى يساعد على تبييض الأسنان وتنقية الفم:

- تناول التفاح بصفة يومية لوقاية جسمك من الأمراض ولتبييض أسنانك
>- الفراولة أفضل مبيض للأسنان لا تهملها فى مواسمها
>- الخضراوات الورقية أفضل مزيل لطبقات الإصفرار وتبييض الأسنان
>- تناول السمك يساعد على تبييض الأسنان
>- تناول الجبن الأبيض، والزبادى واللبن
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مصر 365

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