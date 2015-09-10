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لافروف: روسيا ترسل عتادا عسكريا فى رحلات جوية إلى سوريا

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لافروف: روسيا ترسل عتادا عسكريا فى رحلات جوية إلى سوريا لافروف: روسيا ترسل عتادا عسكريا فى رحلات جوية إلى سوريا
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس ان الرحلات الجوية الروسية التى تحمل مساعدات "انسانية" لسوريا تحمل عتادا عسكريا الى جانب المساعدات الانسانية.

وأبدت الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية قلقها المتزايد من الشحنات التى تنقلها تلك الرحلات ، وأصرت روسيا من قبل فى تصريحاتها العلنية على ان رحلاتها الى سوريا انسانية فقط ، ومارست واشنطن مؤخرا ضغوطا على كل من اليونان وبلغاريا حتى ترفض استخدام روسيا مجالها الجوى فى الرحلات المتجهة الى سوريا.

وقال لافروف إن روسيا ستتخذ مزيدا من الخطوات بشأن سوريا إذا دعت الحاجة وصرح بأن أفراد الجيش الروسى موجودون فى سوريا منذ سنوات.

وأوضح لافروف، أن الخبراء الروس موجودون فى سوريا من أجل تدريب الجيش السورى، مشيرا إلى أن أفراد من الجيش الروسى موجودون فى سوريا منذ سنوات.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى أن الطائرات الروسية تحمل مساعدات إنسانية لسوريا، وأنه إذا تطلبت الأمور سنتخذ إجراءات إضافية فيها، مشيرا إلى أنه ما نفعله هو تنسيق الجهود ضد الإرهاب.

وطالب وزير الخارجية الروسى، التحالف الدولى بالتنسيق مع النظام السورى فى توجيه ضربات ضد داعش، مؤكدا أن بلده مستمره فى تقديم الدعم لسوريا لتجنب السيناريو الليبى، مؤكدا أنه يتم إرسال مساعدات عسكرية أيضا إلى العراق.
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