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مقتل أحد قادة تنظيم داعش بمدينة درنة الليبية ‬جراء الاشتباكات بالمدينة

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مقتل أحد قادة تنظيم داعش بمدينة درنة الليبية ‬جراء الاشتباكات بالمدينة مقتل أحد قادة تنظيم داعش بمدينة درنة الليبية ‬جراء الاشتباكات بالمدينة
لقى القائد الميدانى لتنظيم داعش فى مدينة درنة الليبية "فرج العبيدي" مصرعه جراء الاشتباكات مع مقاتلى مجلس شورى مجاهدى درنة وشباب الأحياء بالمدينة.

وقال مصدر محلى بالمدينة اليوم الخميس إن العبيدى كان يقود مجموعة من مقاتلى داعش - بينهم بعض الأجانب فى حى الـ«400» بالساحل الشرقى - لافتا إلى أن وتيرة الاشتباكات ازدادت بين تنظيم داعش ومقاتلى مجلس شورى مجاهدى درنة وشباب الأحياء بالمدينة.

كما أكد المصدر تزايد وتيرة أعمال العنف حيث تم استهداف مطعم الناجى القبايلى بعبوة ناسفة وسط مدينة درنة ، كما سقطت قذيفة هاون على منزل المواطن سالم الدرسى بحى الساحل الشرقى مما تسبب فى أضرار مادية.
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