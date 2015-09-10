رئيس الوزراء الإسرائيلى يؤكد استعداده لاستئناف مفاوضات السلام دون شروط

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم" الخميس " عن استعداده لاستئناف المفاوضات فورا ومباشرة مع الفلسطينيين دون أى شروط.

وجاءت تصريحات نتنياهو - التى نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى - خلال لقاء نتنياهو برئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون فى لندن، وأوضح نتنياهو خلال اللقاء أن منطقة الشرق الأوسط تتفتت فى مواجهة تطرف شيعى متجسد فى إيران وتطرف سنى متمثل فى تنظيم "داعش".

ومن جانبه ، أكد رئيس الوزراء البريطانى حق إسرائيل فى البقاء والدفاع عن نفسها، وكان نتنياهو قد وصل إلى لندن أمس "الأربعاء " فى زيارة تستمر يومين، وصاحبتها مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

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