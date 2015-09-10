مقتل 90 من قوات النظام السورى جراء هجوم لـ"داعش" على مطار دير الزور

لقى 90 عنصرا من القوات السورية مصرعهم، جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على مطار دير الزور العسكرى بشرقى سوريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" عن مصدر محلى سورى قوله - اليوم الخميس - "إن مسلحى تنظيم داعش شنوا هجوما على مطار دير الزور العسكرى الخاضع لسيطرة قوات النظام، مما أسفر عن مقتل 90 عنصرا منهم على الأقل".

وأضاف المصدر، أنه تزامن مع الهجوم عمليات انتحارية من الجهة الجنوبية الشرقية لمحيط المطار استهدفت كلية الزراعة وكتيبة الصواريخ مما دفع القوات الحكومية إلى الانسحاب من هاتين النقطتين إلى داخل المطار، لافتا إلى أنه تمت السيطرة على موقعى كتيبة الصواريخ من جانب التنظيم.

ومن جانبها ، قالت مصادر موالية للحكومة إن "القوات السورية تقوم بحشد تعزيزات فى المطار لشن هجوم معاكس" على مواقع التنظيم الذى ظل يحاول السيطرة على المطار منذ أكثر من عام.

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