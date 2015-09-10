الجامعة العربية تدعو لاجتماع مجلسى الداخلية والعدل لبحث مكافحة الإرهاب

دعا مجلس جامعة الدول العربية، لعقد دورة خاصة مشتركة لمجلسى وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب، لبحث تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التى باتت تهدد أمن واستقرار دول المنطقة.

كما دعا المجلس فى مشروع قرار أعده المندوبون الدائمون لرفعه إلى الوزارى العربى الأحد، وزراء العدل العرب إلى إعداد اتفاقية لمواجهة الفكر الدينى المتطرف الذى يدعو إلى التكفير وإثارة النزاعات الطائفية والتفرقة الدينية، ودعوة الدول الأعضاء إلى إصدار التشريعات وسن القوانين، واتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بذلك، وتعزيز التعاون بينها فى هذا المجال .

وأكد مجلس الجامعة العربية مجددا على إدانته الحازمة لتنظيم داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة والمنظمات المرتبطة بها، والجماعات والمنظمات الإرهابية التى تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والأمن وتقويض مؤسسات الدولة.

وجدد المجلس، تضامنه الكامل مع الدول الأعضاء التى تعرضت للهجمات الإرهابية، وإدانته الحازمة للعمليات الإرهابية التى روعت المواطنين وهددت السلم الأهلى والتضامن الاجتماعى، مؤكدا على عزمه مواصلة جهوده فى مقاومة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة بتقرير شامل يتضمن كافة الإجراءات والتدابير التى اتخذتها لمقاومة الإرهاب بما فى ذلك التشريعات والقوانين التى أصدرتها بهذا الشأن، والبرامج والخطط التى وضعتها لمواجهة الفكر المتطرف، وذلك فى موعد غايته مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ويطالب مشروع القرار، الأمانة العامة بوضع الاقتراحات والتوصيات الواردة فى دراسة الأمين العام موضع التنفيذ، ووضع خطة عمل عربية شاملة ومتعددة الأبعاد بالتنسيق مع الدول الأعضاء .

كما يطالب المجلس الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والاستفادة من الإمكانيات التى يوفرها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذى تم إنشاؤه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمى للحوار بين اتباع الديانات والثقافات فى فيينا والمركز الدولى للتمييز لمكافحة التطرف فى أبو ظبى، ومركز صواب فى أبو ظبى للتصدى لأنشطة تنظيم داعش من خلال قنوات التواصل الاجتماعى والمركز الإفريقى للدراسات والبحوث حول الإرهاب فى الجزائر .

كما طلب المجلس إلى الأمانة العامة عرض نتائج ما توصلت إليه فى تنفيذ هذا القرار على الدورة العادية 145 لمجلس الجامعة العربية .