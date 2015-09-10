مقتل جندى سعودى جراء تعرض مركز حدودى لإطلاق نار من الأراضى اليمينة

لقى جندى سعودى حتفه ، إثر تعرض مركز حدودى فى منطقة " جازان " الواقعة جنوب البلاد لاطلاق نار من الأراضى اليمنية.

وصرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية بأن أحد مراكز حرس الحدود بقطاع "الطوال " بمنطقة جازان تعرض فى وقت سابق اليوم "الخميس " لإطلاق نار كثيف من مواقع جبلية داخل الأراضى اليمنية ، مما اقتضى التعامل مع مصادر إطلاق النيران بالمثل ، بمساندة من القوات البرية ، حتى تم السيطرة على الأوضاع.

وأضاف أن تبادل إطلاق النار أدى إلى إصابة الجندى أول بحرس الحدود فهد بن حميد بن عتيق البلادى بطلق نارى ، ثم وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

يذكر أن الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن اشتباكات متفرقة من حين لآخر بين القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود ضد المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الأراضى اليمنية ، اسفرت عن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين ومواطنين ومقيمين.

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