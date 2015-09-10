تجديد حبس "سيد مشاغب" و"أيمن بالا" 45 يوماَ بتهمة تأسيس "الوايت نايتس"

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس كل من القيادى برابطة مشجعى النادى الزمالك "وايت نايتس" على السيد على فهيم، والشهير بـ"سيد مشاغب"، وأيمن عبد الحميد، أحد مؤسسى رابطة "وايت نايتس"، والشهير بـ"أيمن بالا"، المحبوسين احتياطياَ على ذمة التحقيقات، 45 يوماَ على ذمة النحقيقات، على خلفية اتهامهما بتأسيس رابطة "وايت نايتس".

وقال أسامة الجوهرى، محامى سيد مشاغب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن موكله للمرة السادسة على التوالى ينفى خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليه، بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لرابطة الوايت نايتس، موضحاَ أن سيد مشاغب أكد أن "الوايت نايتس" رابطة تشجيع رياضية فقط لا غير.

وطالب الجوهرى خلال التحقيقات إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وانتفاء الجريمة .

ويواجه "سيد مشاغب" المقبوض عليه منتصف شهر مارس الماضى، مع قياديين آخرين بالرابطة - وايت ناتس، وهما كل من أيمن عبد الحميد، وشهرته "أيمن بالا"، وحسن محيى، الشهير بـ"جزرة"، قرارات بالحبس الاحتياطى.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها فى جرائم عنف.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سيد مشاغب وأيمن عبد الحميد وحسن محيى فى 16 مارس من الشهر الماضى، لاتهامه بتأسيس رابطة وايت نايتس، حيث يعد هذا هو التجديد السادس للمتهمين.

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