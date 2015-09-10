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"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية

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"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية
صرح مصدر مسئول بمصر للطيران اليوم الخميس، بأن الشركة قد استأنفت رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف العاصفة الترابية التى شهدتها البلاد، وذلك منذ صباح اليوم.

وأضاف المصدر أنه تم تأمين رحلات المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم أمس ليكون لهم أولوية السفر على الرحلات الأولى من هذا اليوم، كما تم تكبير طراز رحلتها رقم 281 المتجهة ظهر اليوم من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ الدولى إلى طراز البوينج B777-200 والتى تتسع لعدد 319 راكبا بدلاً من طراز البوينج B737-800 وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب، كما تقلع الرحلة الثانية رقم 381 المتجهة إلى شرم الشيخ على طراز 737/800 فى تمام الساعة الـواحدة والنصف ظهرًا.

وأشار المصدر إلى مركز العمليات الجوية لمصر للطيران، يتابع موقف الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ أولا بأول وتهيب الشركة بعملائها الكرام مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى.

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مصر 365

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