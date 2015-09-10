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قاضى التحقيق يستمع للشهود فى اتهام أحمد مكى بتقاضى مكافآت دون حق

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قاضى التحقيق يستمع للشهود فى اتهام أحمد مكى بتقاضى مكافآت دون حق قاضى التحقيق يستمع للشهود فى اتهام أحمد مكى بتقاضى مكافآت دون حق
بدأ منذ قليل المستشار صفاء الدين أباظة قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، فى مباشرة إجراءات التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالمخالفات المالية المنسوبة إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق إبان حكم جماعة الإخوان، فيما يتعلق بحصوله على بعض المبالغ المالية فى صورة مكافآت شهرية من وزارة العدل بعد انتهاء عمله الوزارى، بغير وجه حق، تحت بند مزاولة عمل بلجان فض المنازعات دون أن يباشر أى عمل فعلى.

واستمع المستشار أباظة بالاستماع إلى أقوال عدد من شهود تلك الوقائع، من موظفى وزارة العدل المعنيين بكل الإجراءات المالية والإدارية فى هذا الشأن.

ويأتى التحقيق مع المستشار أحمد مكى فى ضوء بلاغ ورد به أن المستشار أحمد سليمان الذى عين وزيرا للعدل من بعده، قد كلفه بالعمل فى لجان فض المنازعات نظير مكافأة شهرية قدرها 7 آلاف جنيه، ودون أن يؤدى أحمد مكى أى عمل فعلى نظير هذه المكافأة المالية.

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مصر 365