القوات المسلحة: نخوض أكبر عملية عسكرية لتطهير سيناء من الإرهاب

تواصل القوات المسلحة عمليايتها الميدانية فى شمال سيناء مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد" للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، بدعم من المجموعات القتالية من الجيش الثانى الميدانى وعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، تحت غطاء جوى من الهليكوبتر المسلح.

وأكدت القوات المسلحة أن العملية الميدانية الموسعة لمكافحة الإرهاب فى سيناء "حق الشهيد " هى الأكبر من نوعها لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة والجماعات التكفيرية ، وسوف تستمر فى جهودها حتى يتم إنهاء وجود الإرهاب فى سيناء بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

>