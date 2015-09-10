تصفية الإرهابى مجاهد حسن فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ببنى سويف

لقى الإرهابى مجاهد حسن زكى عبدالفتاح مصرعة، اليوم الخميس، فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمدينة سمسطا جنوب بنى سويف، بعدما بادر بإطلاق النار على القوات أثناء قيام الشرطة بالقبض عليه.

وكانت مديرية أمن بنى سويف شنت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبقيادة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية ورئيس فرع الأمن العام ببنى سويف ومدير إدارة الأمن الوطنى، مدعومة بمجموعات قتالية واَليات مدرعة من قطاع الأمن المركزى، وذلك للقبض على العنصر الإرهابى الخطر مجاهد حسن زكى عبد الفتاح مواليد 1984/9/13 حاصل على بكالوريوس علوم ويعمل مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية مقيم كفر طلا - دائرة مركز الفشن بإحدى المساكن المهجورة بمنطقة سمسطا الجديدة - دائرة مركز سمسطا، ولدى وصول القوات لمكان إختباء العنصر الهارب بادر بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات والتى بادلته إطلاق الأعيرة النارية ونتج عنها مقتله.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على بندقية اَلية عيار 7,62×39 مطموسة الأرقام وبداخلها عدد (18) طلقة من ذات العيار وهاتف خلوى ماركة سامسونج بطاقة الرقم القومى الخاص به.

وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التى انتقلت لمحل الواقعة وأجرت المعاينة وعُثرت على عدد (5) ظرف فارغ عيار 7,26× 39 داخل مسكن العنصر المذكور وتولت النيابة التحقيق.

ودلت تحريات المباحث الجنائية برئاسة العميد خلف حسين أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا خلايا نوعية مجمعة تحمل أرقام [ 2015/1088 إدارى مركز ببا - 2015/4773 إدارى مركز ببا ] والمشتبه فى تورطه وضلوعه فى ارتكاب العديد من الوقائع الإرهابية بنطاق جنوب بنى سويف، كما أنه متهم بتشكيل مجموعات لتنفيذ وقائع اغتيال لشخصيات عامة منها رجال الشرطة والجيش والقضاء وقطع الطرق، وكذلك متهم بإطلاق النار على الكول الأمنى بطريق ببا الفشن وطريق الفيوم بنى سويف واغتيال أمينى شرطة.

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