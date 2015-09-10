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وصول 53 ألفا و657 طن فحم حجرى لميناء الأدبية بالسويس

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وصول 53 ألفا و657 طن فحم حجرى لميناء الأدبية بالسويس وصول 53 ألفا و657 طن فحم حجرى لميناء الأدبية بالسويس
يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة تايجر هونج كونج وعلى متنها 53 ألفا و657 طن فحم حجرى مستخدم كوقود أفران لإنتاج الأسمنت قادمة من جنوب أفريقيا لصالح شركة السويس للأسمنت (مصنعى السويس والقطامية)، حيث تقوم الشركة الوطنية للنقل النهرى ( نايل كارجو ) للتفريغ والتخزين وشركة أسطول للنقل البرى بتفريغ ونقل الشحنة لمصنعى السويس والقطامية للأسمنت .

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأنه تم إلزام الشركتين المسئولتين عن التفريغ باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 ( ملحق 12 الخاص بمعايير واشتراطات تداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى) وذلك أثناء أعمال التفريغ والنقل مع وجود ممثل لجهاز شئون البيئة وإعداد تقرير فنى بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

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مصر 365