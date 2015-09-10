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محافظة دمياط يقرر تشكيل لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية

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محافظة دمياط يقرر تشكيل لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية محافظة دمياط يقرر تشكيل لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تشكيل لجنة فرعية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2015 "المرحلة الثانية " برئاسة اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتكون مهمة اللجنة متابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب "المرحلة الثانية"، والاتصال بالوحدات المحلية والتنسيق معها وتذليل أية صعوبات تعوق العملية الانتخابية وتكون على اتصال مع وزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء.

وفى سياق متصل.. أعلن محافظ دمياط عن مواصلة إجراءات نزع ملكية عدد 9 فدادين على جانبى فتحة قناة البط مع تكثيف واستعجال الاتصالات مع وزير الرى وحماية النيل للبدء فى شق فتحة جديدة مغذية على قناة البط القديمة لإنقاذ حوالى 7 آلاف فدان مزارع سمكية كانت تعانى من ارتفاع منسوب طمى المزارع وكثافة الملوحة بسبب ركود المياه، ويؤكد محافظ دمياط أن مشروع فتحة قناة البط سوف يسهم فى رفع كفاءة قطاع كبير من المزارع السمكية وزيادة إنتاجها من الأسماك بمنطقة غربى المثلث.

كما طالب المحافظ صيادى عزبة البرج بعمل لسان حاجز داخل البحر لحماية البوغاز الرئيسى بعزبة البرج من النحر والطمى وتأثير الأمواج ووعد المحافظ ببحث الطلب من الناحية الفنية مع رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

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