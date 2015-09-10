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ضبط 9 آلاف رغيف مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط

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ضبط 9 آلاف رغيف مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط ضبط 9 آلاف رغيف مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط
قال العميد عصام أبو شقة مدير مباحث بأسيوط، إن المباحث تمكنت من ضبط 9 آلاف رغيف مدعم أثناء بيعهم فى السوق السوداء.

وأوضح أنه تم تحرير 30 قضية تموينية تنوعت ما بين محضر لمستودع بوتاجاز مغلق فى ساعات العمل الرسمية وعمل أوكازيون وتخفيضات دون تصريح من الجهات المختصة وكذلك الاتجار فى السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود لوحة إعلانات وعدم الاحتفاظ بمنخل بالمخبز وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم مزاولة النشاط التموينى فى المواعيد وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وغيرها.

وأكد أبو شقة استمرار الحملات على الأسواق والمخابز والمطاعم والمحال العامة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق، وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.

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مصر 365

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