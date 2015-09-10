القوات المسلحة توزع 68 ألف كرتونة مواد غذائية على أهالى المنيا

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن القوات المسلحة وزعت 68 ألف كرتونة على الأسر الفقيرة والحالات الإنسانية ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى بالمحافظة، احتفالا بعيد الأضحى.

وأشاد محافظ المنيا فى بيان بالدور الذى تلعبه القوات المسلحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية الوطن والمواطن، سواء من خلال تأمين حدود البلاد ضد أى اعتداء خارجى أو من خلال تيسير الحياة المعيشية على المواطنين داخل الدولة عن طريق تقديم المساعدات المختلفة لهم.

وقال العقيد محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، إن التوزيع تم فى عدد من المراكز بناءً على الإحصائيات المعدة للتوزيع دون السماح بأى نوع من التجاوزات، موضحًا أن مديرية التضامن الاجتماعى أعدت كشوف التسليم قبل التوزيع. وهناك تنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية والتضامن الاجتماعى فى هذا الشأن لضمان وصول المواد الغذائية وهدايا القوات المسلحة لمستحقيها.