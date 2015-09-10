أمين النور بالإسكندرية: نتطلع إلى تغيير الصورة الذهنية للمرأة المسلمة فى المجتمع

قال عبد الله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية، إن اللجنة النسائية بالحزب أثبتت جدارتها فى الفترة الأخيرة منذ تأسيس الحزب عام 2011، ونسعى الفترة القادمة إلى تغيير الصورة الذهنية عن المرأة المسلمة فى المجتمع التى تسعى إلى خدمة المجتمع.

وأضاف "بدران" خلال مؤتمر "المرأة والعمل السياسى" بالإسكندرية، أن مهمة اللجنة النسائية هى خدمة الشرائح المهمشة مثل المرأة المعيلة والأرملة ونشر حملات محو الأمية والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة التى تخدم الأسر الصغيرة وتجويد الإنتاج وفتح منافذ لتوزيعها، مشيراً إلى تطلع الحزب إلى توعية المرأة بأهمية دورها فى العمل السياسى.

وأشار إلى أن هناك مخاطر تواجه الوطن فى الوقت الحالى، مطالباً الجميع باليقظة والعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على الوطن من مخاطر الانقسام والتقسيم والذى يهدف إليه أعداء الوطن من الداخل والخارج.