مصرع فلاح متأثرا بإصابته فى خلافات على تركيب عمود كهرباء بالشرقية

لقى شخص مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلى فى المخ وكسر بعظام الجمجمة، فى مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين، بسبب الخلاف على تركيب عمود كهرباء بأولاد صقر بالشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بوجود إخطار من مستشفى الأحرار بالزقازيق بوفاة "منصور.م.ف.ر"، 37 سنة فلاح ومقيم الزمازمة، تلراك التابعة لمركز أولاد صقر، إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

وتبين من التحريات قيام كل من "الهوارى. م. ع" 25 سنة عامل، و"عبد الرحيم. ع. م. ال" 52 سنة، مدرس، بالاعتداء بالضرب على المجنى عليه بسبب خلافات سابقة بينهم على تركيب عمود كهرباء، والمحرر بشأنها المحضر رقم 2592 جنح المركز لسنة 2015 "مشاجرة"، وتم نقل المصاب لمستشفى الأحرار بالزقازيق وتوفى متأثرا بإصابته.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2/277 أحوال المركز لسنة 2015، وجار ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى، لتحديد الأداة المستخدمة.