اتحاد طلاب "هندسة طنطا" يستقبل طلاب الكلية الجدد

أشاد الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، بنشاط الأسر الطلابية باتحاد الطلاب لما يبذلوه من جهد ويبدوه من مشاعر لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية، ومساعدتهم فى إنهاء بعض الإجراءات الإدارية من دفعٍ للمصروفات، واستكمال للملفات وتقديم إجابات شافية عن كل استفساراتهم عن كيفية التقديم والأوراق المطلوبة .

وأشار إلى أن نشاط الأسر لم يتوقف عند ذلك بل قاموا باصطحاب الطلاب وتعريفهم بأقسام الكلية، وتقديم الإرشادات والمعلومات الخاصة بنظام الدراسة فى الكلية وكيفية الاشتراك فى الأنشطة الطلابية.