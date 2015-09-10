أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اتحاد طلاب "هندسة طنطا" يستقبل طلاب الكلية الجدد

Google+ Print
اتحاد طلاب "هندسة طنطا" يستقبل طلاب الكلية الجدد اتحاد طلاب "هندسة طنطا" يستقبل طلاب الكلية الجدد
أشاد الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، بنشاط الأسر الطلابية باتحاد الطلاب لما يبذلوه من جهد ويبدوه من مشاعر لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية، ومساعدتهم فى إنهاء بعض الإجراءات الإدارية من دفعٍ للمصروفات، واستكمال للملفات وتقديم إجابات شافية عن كل استفساراتهم عن كيفية التقديم والأوراق المطلوبة .

وأشار إلى أن نشاط الأسر لم يتوقف عند ذلك بل قاموا باصطحاب الطلاب وتعريفهم بأقسام الكلية، وتقديم الإرشادات والمعلومات الخاصة بنظام الدراسة فى الكلية وكيفية الاشتراك فى الأنشطة الطلابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365