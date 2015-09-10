مؤتمر مٌوسع للرد على تساؤلات مُنتفعي الإسكان الاجتماعي بالوادي الجديد‎

صرح المُهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أنه سيقيم مؤتمر جماهيري مُوسع لأبناء مركزي الداخلة وبلاط، بهدف الرد على تساؤلات منتفعي مشروع الإسكان الاجتماعي، وأنه سيتم الإعداد له بمجرد البدء الفعلي في إجراءات تسليم المُستحقين للوحدات السكنية، وورود أسماء المُستحقين من الوزارة، وصندوق التمويل العقاري، وتحويل الملفات إلى بنك مصر فرع الداخلة، وذلك لاستكمال الإجراءات المالية في حجز مُقدمات الوحدات السكنية بمركز الداخلة، والبالغ عددها 200 وحدة.

وأضاف مدير إسكان الوادي الجديد، أن المديرية بصدد إنهاء مشروع الإسكان الاجتماعي بمركز الفرافرة .