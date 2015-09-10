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مُضيفة مصر للطيران: الضابطان القطريان تحرشوا بى جسديًا ولفظيًا

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مُضيفة مصر للطيران: الضابطان القطريان تحرشوا بى جسديًا ولفظيًا مُضيفة مصر للطيران: الضابطان القطريان تحرشوا بى جسديًا ولفظيًا

أكدت مضيفة للطيران، أمام نيابة النزهة، برئاسة المُستشار أحمد وجيه، خلال الاستماع لأقوالها في بلاغها، والذي حُرر ضد ضابطين قطريين، قاموا بالتحرش بها، أثناء إقلاع طائرتهم فوق السحاب، أن المُتهم الأول قام بملامسة أماكن حساسة بجسدها أثناء مساعدتي لهم على الطائرة .

وتابعت مُضيفة مصر للطيران، في أقوالها، أن المُتهم الثاني قام بالتحرش بها لفظيًا بسبها وقذفها، وذلك عندما نهرت زميله عن ما أتى به فعل، وعلى الفور توجهت إلى كابينة القيادة، واشتكت لقائد الطائرة، الذي قرر العودة مرة أخرى.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه بعد وصول رحلة الخطوط القطرية رقم ١٣٠١ والقادمة من الدوحة، تلقى رجال الأمن بلاغًا من مُضيفة بالخطوط القطرية، ضد كلٍ من: “عيسى سيف محمد”، و”منصور راشد”، ضابطي شرطة قطريين، على خلفية إتهامهما بالتحرش بها، وعندما نهرتهما، قاما بسبها وتهديدها، فاشتكت لقائد الطائرة، وعندما تبين سوء موقفهما اتصلا بسفير قطر لدى مصر، حيث أرسل مندوبين للمطار، وحاول احتواء الأمر بالتصالح، إلا أن المضيفة أصرت على تحرير محضر لهما وهو ما تم.

وأمر مدير أمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للقطريين، وإلقاء القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة.

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