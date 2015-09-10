المحامى العام يقرر فتح تحقيق عاجل في واقعة سحل« سيدة الحدائق» ويأمر بعرضها على الطب الشرعي

قال المحامى طارق العوضي محامي سيدة حدائق القبة التى تعرضت للضرب والسحل على يد أحد ضابط قسم شرطة الحدائق أنه تقدم ببلاغ رقم 1852 لسنة 2015 إلى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة ضد رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة وأحد أمناء الشرطة بوحدة البحث الجنائي بالقسم يتهمهم فيه بالضرب والتعذيب واستعمال القسوة والقبض والإحتجاز بدون وجه حق والتزوير في محضر شرطة.

> وأضاف العوضي أن المحامى العام أمر بإرسال البلاغ اليوم الى نيابة حدائق القبه لسماع أقوال المجني عليه وعرضها على الطب الشرعي ، موضحا ان السيدة ستمثل أمام النيابة السبت المقبل لسماع أقوالها .

> وأشار العوضي أنه أرفق بالبلاغ سي دى عليها مقاطع فيديو تبين الاعتداءات التى تمت عليها كما تم إرفاق صورة رسمية من تلغراف تم إرساله الى النائب العام بعد القبض عليها دون سند قانونى .