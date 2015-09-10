أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 11 شخصا يبيعون استمارات التقدم لوظائف وزارة السكان بدار السلام

Google+ Print
القبض على 11 شخصا يبيعون استمارات التقدم لوظائف وزارة السكان بدار السلام القبض على 11 شخصا يبيعون استمارات التقدم لوظائف وزارة السكان بدار السلام
ألقت مباحث قسم شرطة دار السلام، القبض على عدد من الأشخاص الذين يقومون ببيع استمارات التقدم للوظائف الخاصة بوزارة الدولة للسكان، ودون الحصول على تصريح بذلك.

وأكدت وزارة الدولة للسكان فى بيان لها، أنه تلاحظ لأمن وزارة السكان قيام عدد من الأشخاص ببيع الاستمارات للشباب، مستغلين رغبتهم فى التقدم للوزارة، وأوهموهم أنهم تابعون للوزارة.

وأضافت الوزارة أن أمن الوزارة حذر هؤلاء الأفرد كثيرا وطالبهم بعدم بيع الاستمارات، إلا أنهم لم ينصاعوا لهذه التحذيرات، فتم إبلاغ الجهات الأمنية بمثل هذه التجاوزات.

وتقدم مسئول إدارة الأمن بالوزارة، ببلاغات رسمية لقسم شرطة دار السلام، وبالفعل قبضت قوات الشرطة على عدد 11 شخصا يقومون ببيع الاستمارات، وتم تحرير محاضر وإحالتهم للنيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365