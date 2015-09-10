القبض على 11 شخصا يبيعون استمارات التقدم لوظائف وزارة السكان بدار السلام

ألقت مباحث قسم شرطة دار السلام، القبض على عدد من الأشخاص الذين يقومون ببيع استمارات التقدم للوظائف الخاصة بوزارة الدولة للسكان، ودون الحصول على تصريح بذلك.

وأكدت وزارة الدولة للسكان فى بيان لها، أنه تلاحظ لأمن وزارة السكان قيام عدد من الأشخاص ببيع الاستمارات للشباب، مستغلين رغبتهم فى التقدم للوزارة، وأوهموهم أنهم تابعون للوزارة.

وأضافت الوزارة أن أمن الوزارة حذر هؤلاء الأفرد كثيرا وطالبهم بعدم بيع الاستمارات، إلا أنهم لم ينصاعوا لهذه التحذيرات، فتم إبلاغ الجهات الأمنية بمثل هذه التجاوزات.

وتقدم مسئول إدارة الأمن بالوزارة، ببلاغات رسمية لقسم شرطة دار السلام، وبالفعل قبضت قوات الشرطة على عدد 11 شخصا يقومون ببيع الاستمارات، وتم تحرير محاضر وإحالتهم للنيابة.