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ضبط 4 تجار مخدرات وأسلحة آلية فى حملة أمنية بأبو النمرس والحوامدية

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ضبط 4 تجار مخدرات وأسلحة آلية فى حملة أمنية بأبو النمرس والحوامدية ضبط 4 تجار مخدرات وأسلحة آلية فى حملة أمنية بأبو النمرس والحوامدية
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف العميد رجب غراب مفتش قطاع مباحث جنوب الجيزة، حملة أمنية شارك فيها المقدم هانى عكاشة، رئيس مباحث قسم الحوامدية، والمقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم أبو النمرس لضبط مروجى المخدرات.

استهدفت الحملة ضبط 4 عناصر جنائية صادر ضدهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وعثر بحوزتهم 2 كيلو حشيش و400 قرص ترمادول، كما تم ضبط قطعتى سلاح بندقية خرطوش، وفرد خرطوش.

واعترف المتهمون بالقيام بالاتجار فى المواد المخدرة، وبيعها لبعض الشباب وبعض المتعاطين للعقاقير المخدرة، تحرر محضر للمتهمين وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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