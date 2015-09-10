ضبط 5 من الإخوان متورطين فى قطع شريط سكة حديد وطريق مصر أسوان بالحوامدية

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة موسعة على مناطق الجنوب لضبط العناصر المتورطة فى أعمال العنف والشغب، وتمكنت من ضبط 5 عناصر إخوانية من المتورطين فى التعدى على المنشآت العامة وقطع طريق مصر أسوان الزراعى بمنطقة الحوامدية.

كشفت تحريات اللواء رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن تواجد العديد من تلك العناصر بدائرة مركز الحوامدية، ومن خلال حمله أمنية مكبرة قادها العميد عبدالوهاب شعراوى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعميد رجب غراب مفتش مباحث الجنوب والمقدم هانى عكاشة رئيس المباحث، وتم ضبط تلك العناصر المتورطة فى أعمال عنف منه قطع شريط السكة الحديد، والتحريض على التظاهر.

تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 5 أيام على ذمة التحقيقات.