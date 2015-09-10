أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 من الإخوان متورطين فى قطع شريط سكة حديد وطريق مصر أسوان بالحوامدية

Google+ Print
ضبط 5 من الإخوان متورطين فى قطع شريط سكة حديد وطريق مصر أسوان بالحوامدية ضبط 5 من الإخوان متورطين فى قطع شريط سكة حديد وطريق مصر أسوان بالحوامدية
شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة موسعة على مناطق الجنوب لضبط العناصر المتورطة فى أعمال العنف والشغب، وتمكنت من ضبط 5 عناصر إخوانية من المتورطين فى التعدى على المنشآت العامة وقطع طريق أسوان الزراعى بمنطقة الحوامدية.

كشفت تحريات اللواء رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن تواجد العديد من تلك العناصر بدائرة مركز الحوامدية، ومن خلال حمله أمنية مكبرة قادها العميد عبدالوهاب شعراوى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعميد رجب غراب مفتش مباحث الجنوب والمقدم هانى عكاشة رئيس المباحث، وتم ضبط تلك العناصر المتورطة فى أعمال عنف منه قطع شريط السكة الحديد، والتحريض على التظاهر.

تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 5 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر