حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط "م.ع" 33 سنة عاطل وبحوزته 18 قطعة حشيش بدائرة قسم شرطة العياط، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

على جانب آخر تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة العياط، من إعادة سيارتين مسروقتين من دائرة المركز، وذلك بعد تتبعهما والاشتباه فيهما وبمطابقتهما بالأرقام المبلغ عنها، وتم إعادتهما لأصحابهما.

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