ضبط 3 من مروجى المواد المخدرة فى حملة أمنية بمركز دمياط

نفذت مديرية أمن دمياط حملة أمنية موسعة، لضبط مروجى المواد المخدرة وتنفيذ القرارات القضائية بدائرة مركز شرطة دمياط بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، وتمكنت من ضبط "جمال،ل،غ 40 سنة"، عامل، ومقيم قرية الشعراء مركز دمياط وبحوزته لفافتين لنبات البانجو المخدر تزن حوالى (10) كجم، وكذا بحوزته سلاح نار عبارة عن فرد خرطوش و(3) طلقات خرطوش.

كما تم ضبط "أحمد.م. ش 29 سنة" عاطل ومقيم قرية الشعراء وبحوزته (77) قرصا من أقراص الترامدول المخدر، و"محمد.م . ر 27 سنة" نجار، ومقيم الشعراء وبحوزته سلاح أبيض، و"السيد .م .ع 30 سنة" عامل ومقيم الشعراء وبحوزته سلاح أبيض.

كما تمكن ضباط مركز دمياط من ضبط (3) أشخاص ممن صدر ضدهم قرارات ضبط وإحضار، بينما أمر اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط بتكريم وتحفيز الضباط المشاركين ليكونوا مثالا يحتذى به بين زملائهم.

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