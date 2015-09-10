قاضى "التخابر مع قطر" يخصص جلسة سرية لسماع شهادة رئيس الأركان

طلب رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، أثناء نظر جلسات محاكمته، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، خروج الصحفيين والمصورين والأهالى من قاعة المحكمة عدا الدفاع وذلك لسماع شهادة الفريق محمود حجازى رئيس الأركان.

واستمعت المحكمة قبل رفع الجلسة إلى أقوال اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق والذى سبق سماع أقواله بجلسة سابقة، وحضر اليوم لاستكمال أقواله، وبعدها طلب القاضى من الحاضرين عدا الدفاع الخروج من القاعة لأن الجلسة ستنعقد سرية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.