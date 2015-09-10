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القبض على أحد العناصر الخطرة صادر ضده حكم بالإعدام فى أوسيم

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القبض على أحد العناصر الخطرة صادر ضده حكم بالإعدام فى أوسيم القبض على أحد العناصر الخطرة صادر ضده حكم بالإعدام فى أوسيم
تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على أحد العناصر الخطرة بأوسيم والمتهم فى قضية قتل عمد ومطلوب فى عدة قضايا مختلفة منها سطو مسلح وسرقة بالإكراه، وصادر ضده حكم بالإعدام بأوسيم.

كانت قد وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة باختباء أحد العناصر الجنائية الصادر ضده حكم بالإعدام مختبئا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أوسيم، ويدعى "م.ح" 30 سنة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات تمكن العميد إيهاب شلبى مفتش قطاع شمال الجيزة، والمقدم هشام بهجت رئيس المباحث من ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى، واعترف بحيازته للسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع ومقاومه السلطات وأقر بالحكم الصادر ضده وباشرت النيابة التحقيقات.

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