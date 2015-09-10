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بدء نظر استئناف طبيبين على حكم حبسهما 5 سنوات بتهمة قتل سيدة بالخطأ

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بدء نظر استئناف طبيبين على حكم حبسهما 5 سنوات بتهمة قتل سيدة بالخطأ بدء نظر استئناف طبيبين على حكم حبسهما 5 سنوات بتهمة قتل سيدة بالخطأ
تنظر بعد قليل، محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة ثالث جلسات نظر استئناف طبيب تجميل وطبيب تخدير على حكم حبسهما 5 سنوات مع الشغل بتهمة الإهمال الطبى والقتل الخطأ بعدما تسببوا فى وفاة سيدة ليبية داخل مركز التجميل الذى يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر لإجراء عملية شفط دهون وإلقاء جثتها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس للتخلص منها.

تُعقد الجلسة أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار طارق درة وأمانة سر محمد المصرى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة تقديم المستندات.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع قد قضت سابقا بحبس المتهمين 5 سنوات حيث أدلى طبيب التجميل مجدى رمضان باعترافات تفصيلية للمحكمة أنه فوجئ بوفاة المريضة رحمها الله ليبية الجنسية أثناء إجراء عملية شفط دهون لها واستدعى طبيب التخدير لمساعدته فى نقل المريضة "المتوفية"، ورفضت المستشفيات استقبالها ولكنه أقر أنه كان على علم بوفاتها على أمل أن يتم إنعاشها.

وأضاف أنه أصيب بانهيار عصبى بسبب وجود الجثة فى سيارته وقاده تفكيره إلى إلقائها فى الشارع على أمل أن يراها المواطنون فينقلونها للمستشفى.

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مصر 365