جلسة صلح بين مرتضى وطاهر وحسم طريقة دخول الجمهور في الكونفدرالية

بات من المقرر أن تعقد جلسة صلح بين الثنائي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي في حضور وزيري الشباب والرياضة والداخلية.

وكانت أزمة بين رئيس قطبي الكرة المصرية قد اشتعلت خلال الأشهر الماضية لتقرر الوزارة التدخل.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة خلال الأسبوع المقبل في حضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وسيتم التطرق خلال الجلسة إلى طريقة دخول الجماهير للاستاد في حال أن تواجها الأهلي والزمالك في بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباريات الكرة في مصر بدون جمهور إلا أن لوائح الكاف تجبر الأندية على خوض مباراتي نصف النهائي والنهائي بحضور الجماهير.

ومن المتوقع أن يتواجه الأهلي والزمالك في أحد الدورين إذ ضمن كلاهما الصعود لنصف النهائي لكن يُنتظر حسم أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعتين.