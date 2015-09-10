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ضبط 9 ألاف رغيف مُدعم في السوق السوداء بأسيوط

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ضبط 9 ألاف رغيف مُدعم في السوق السوداء بأسيوط ضبط 9 ألاف رغيف مُدعم في السوق السوداء بأسيوط

صرح العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث بأسيوط، بأنتمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط، من ضبط 9 ألاف رغيف مُدعم، وذلك أثناء بيعهم في السوق السوداء.

وقال أنه تم تحرير 30 قضية تموينية، والتي تنوعت ما بين:” محضر لمستودع بوتاجاز مُغلق في ساعات العمل الرسمية، وعمل أوكازيون وتخفيضات دون تصريح من الجهات المختصة، وكذلك الإتجار في السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود لوحة إعلانات، وعدم الاحتفاظ بمنخل بالمخبز، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مزاولة النشاط التمويني في المواعيد، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وغيرها”.

وأكد “أبو شقة”، على استمرار الحملات على الأسواق، والمخابز والمطاعم والمحال العامة، بُناءًا على تعليمات المُهندس ياسر الدسوقي، مُحافظ أسيوط، والتي تنص على تكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والأسواق، وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المُدعمة للإتجار بها في السوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق .

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