أفضل أعداء - حازم إمام يحكي لـ في الجول: تفاصيل أصعب 3 ساعات مع عمارة والهارب!

"رجليا وجعتني.. حازم، تعالا سوق مكاني".. لم يشك للحظة واحدة إمبراطور القلعة البيضاء أن أمرا ما ليس على ما يرام سيحدث، فهذا صديقه القديم ياسر رضوان.

FilGoal.com مستمر معكم في تقديم حلقات أفضل أعداء، وحلقة اليوم بطلها هو الإمبراطور حازم إمام.

يقول حازم:"كان لي أصدقاء كثيرون في الأهلي، العلاقات كانت ممتازة بالجميع ولكن ربما كانت المواقف مع محمد عمارة مثيرة إلى حد كبير".

حازم الذي اعتبر محمد عمارة في حلقة فريق أحلام FilGoal.comهو أفضل ظهير أيسر لعب معه في تاريخه مع كرة القدم، روى أحد أكثر القصص غرابة مع صديقه المقرب من الأهلي.

يقول حازم:

"كنا في إحدى المعسكرات الخاصة بالمنتخب المصري تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، سمح لنا الكابتن الجوهري بثلاث ساعات راحة فقام ياسر رضون باصطحابي أنا وعمارة في جولة بسيارته".

"مرت ساعتين واقتربت الثالثة على النهاية، الطريق مزدحم للغاية ولا يوجد مفر أو طريق للعودة، لكن الأغرب هو ما قام به ياسر رضوان".

ياسر : "حازم .. أنا رجليا وجعتني .. ممكن تسوق مكاني"؟

حازم: "مفيش مشكلة .. شكلنا هنروح في داهية كلنا النهاردة".

"نزلت من السيارة لكن أتت المفاجأة ، أين ياسر ؟ اختفى !! .. لبرهة شعرت أني غير واعي لكن رؤيته وهو يجري مسرعاً من أجل أن يلحق المعسكر جعلتني أتأكد من أنني لست في "حلم".

"الآن .. عربة ياسر .. والطريق المتوقف .. والوقت انتهى .. وعمارة ؟؟ أين عمارة ، هل جري هو الآخر مع ياسر ؟؟"

"عمارة بقى معي في السيارة إلا أن إنفض الزحام ، وصلنا المعسكر متأخرين لكن القدر كان رحيماً بنا فالكابتن الجوهري سامحنا على التأخير وانتهى الامر على خير .. واستمرت علاقتي رائعة مع عمارة منذ هذا التوقيت وإلى الآن".