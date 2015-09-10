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محمود طاهر لـ في الجول يوضح: دور عدلي القيعي.. ومنظومة عبد الصادق وعرابي

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محمود طاهر لـ في الجول يوضح: دور عدلي القيعي.. ومنظومة عبد الصادق وعرابي محمود طاهر لـ في الجول يوضح: دور عدلي القيعي.. ومنظومة عبد الصادق وعرابي

أوضح محمود طاهر رئيس الأهلي لـFilGoal.com الدور الذي عرضه على عدلي القيعي أحد رموز القلعة الحمراء.

وقال طاهر: "عدلي القيعي لم يتم تعيينه بعد. تحدثنا عن دوره كمتحدث رسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأوضح "أما قطاع الكرة فله مشرف عام هو علاء عبد الصادق القائم كذلك بأعمال مدير الكرة. ولن نقوم بتعيين أي شخص أخر فيما يخص هذا الشق، لا منسق عام ولا غيره".

وأضاف "هناك كذلك هيثم عرابي مدير التعاقدات والمسؤول عن هذا القطاع في النادي".

وكان القيعي قد أعلن اجتماعه مع طاهر حتى يستقر الطرفان على لوائح ونظام لعمل الأول كمتحدث رسمي في القلعة الحمراء.

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