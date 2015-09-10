أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 حيل لتجنب زيادة الوزن فى العيد

Google+ Print
6 حيل لتجنب زيادة الوزن فى العيد 6 حيل لتجنب زيادة الوزن فى العيد
تناول الفتة والكوارع والممبار من أهم العادات التى يتبعها الكثيرون خلال عيد الأضحى، ومن المتعارف عليه أن هذه الأنواع من الأطعمة تسبب زيادة الوزن، لأنها تحتوى على نسبة عالية من ، وترتفع نسبة السعرات الحرارية بها، ولكن كيف يتجنب الكثيرون ممن يخافون على أوزانهم تجنب زيادتها خلال العيد، وهذا ما أوضحه الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

ويقدم "محمد حلمى" بعض النصائح الغذائية الهامة لتجنب زيادة الوزن أثناء عيد الأضحى، ومنها:
>1- لتجنب زيادة الوزن أثناء العيد، عليك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف عليه الليمون على الريق.
>2- تناول 3 لترات من الماء يوميا.
>3- ممارسة النشاط البدنى بشكل يومى يحد من ارتفاع الوزن.
>4- ابدأ طعامك بطبق السلطة الخضراء المكون من الخيار والخس والطماطم والجرجير والشبت والبقدونس والفلفل الأخضر والألوان.
>5- تجنب اللحوم المقلية أو عالية الدهون، واستبدلها بالمسلوقة أو المشوية.
>6- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية، لأنها تعرضك لزيادة الوزن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم