6 حيل لتجنب زيادة الوزن فى العيد

تناول الفتة والكوارع والممبار من أهم العادات التى يتبعها الكثيرون خلال عيد الأضحى، ومن المتعارف عليه أن هذه الأنواع من الأطعمة تسبب زيادة الوزن، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون ، وترتفع نسبة السعرات الحرارية بها، ولكن كيف يتجنب الكثيرون ممن يخافون على أوزانهم تجنب زيادتها خلال العيد، وهذا ما أوضحه الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

ويقدم "محمد حلمى" بعض النصائح الغذائية الهامة لتجنب زيادة الوزن أثناء عيد الأضحى، ومنها:

>1- لتجنب زيادة الوزن أثناء العيد، عليك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف عليه الليمون على الريق.

>2- تناول 3 لترات من الماء يوميا.

>3- ممارسة النشاط البدنى بشكل يومى يحد من ارتفاع الوزن.

>4- ابدأ طعامك بطبق السلطة الخضراء المكون من الخيار والخس والطماطم والجرجير والشبت والبقدونس والفلفل الأخضر والألوان.

>5- تجنب اللحوم المقلية أو عالية الدهون، واستبدلها بالمسلوقة أو المشوية.

>6- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية، لأنها تعرضك لزيادة الوزن.