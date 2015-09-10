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بالصور.. ورم يشبه "الثدى" بظهر امراة فى أيرلندا

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كشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية النقاب عن قضية سيدة أيرلندية عانت من ورم معلق على ظهرها غريب الشكل، حيث أنه يشبه "الثدى" وكان ينمو لأكثر من 10 سنوات.

وذهبت المرأة الأيرلندية التى تبلغ من العمر أكثر من 46 عاماً إلى عيادة فى مدينة "دبلن" عاصمة أيرلندا، وكانت تعانى من نمو هائل على الجانب الأيمن من ظهرها.

وعندما وجد الأطباء الورم الهائل المعلق على ظهر المرأة الأيرلندية انتابهم الذهول، وقالوا إن هذه الحالة من أغرب الحالات التى تقابلوا معها، حيث إنها "حالة عجيبة" لأن الورم كان كبيرا ويشبه الثدى إضافة إلى أنه معلق فى الظهر.

اليوم السابع -9 -2015

وقام الأطباء بقياس الورم، ووجدوا أن طوله 19 سم، وعرضه و6.7 سم، وكانوا يشكَون فى أنه قد يكون سرطان الأنسجة الرخوة الذى يعرف باسم "ساركوما"، لذلك قاموا على الفور بإجراء فحص بالرنين المغناطيسى.

ووجد الباحثون أنه ورم حميد يتكون من الخلايا الدهنية، والمعروف باسم "الورم الشحمي".

وقالت المرأة أن هذا الورم كان ينمو لمدة 10 سنوات، ولكن بدءاً ينموا سريعا فى الثلاثة شهور الأخيرة.
>وأضاف الأطباء أن العلاج الفعال لهذا الورم هو إزالته جراحياً.

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365